Пожилые беженцы с Донбасса говорят, что их выселяют из Одесского дома для лиц пожилого возраста

9 февраля, 2020, 10:54

14 пожилых переселенцев из оккупированных Донецка и Луганска вскоре могут выселить из Одесского гериатрического дома-интерната, что на улице Паустовского

Кроме перспективы оказаться без крыши над головой, эти люди остались без пенсий и необходимых лекарств. Они обвиняют в том, что происходит, администрацию учреждения и должностных лиц облгосадминистрации, в подчинении которой находится заведение, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

Детали рассказали две переселенки - 71-летняя инвалид первой группы Лариса Ковалевская и 62-летняя инвалид второй группы Наталья Седова.

"Я работала в Луганске медсестрой. В 2014 году в город зашли вооруженные боевики - казаки и чеченцы (скорее осетины и абхазы, - ред.). Начались обстрелы, спасались от них в подвале. Поехала из Луганска после того, как на моих глазах боевики расстреляли пожилого мужчину, который был "виновным" лишь в том, что попросил их не лезть без очереди в магазине. После того, как уехала, мою квартиру "национализировали" под военные нужды", - говорит Ковалевская.

"Я из Донецка. Снаряд залетел ко мне в кухню, прямо в холодильник. Квартира для жизни непригодна, жить было негде. Я инвалид по зрению, в Донецке сделали в 2014 году операцию, но стало только хуже, стала слепнуть. Поехала в Одессу, в институт Филатова. Но операцию сделать так и не смогла: уж очень дорого, таких денег у меня нет. Родня меня, инвалида, содержать не может. Я одна, надеяться мне не на кого. Вот так и оказалась вынужденной переселенкой", - отмечает Седова.

Внешне дом для лиц пожилого возраста на Паустовского выглядит неплохо: недавно сделан ремонт, обеспечивается четырехразовое питание, комнаты на двух-трех лиц с санузлом.

"Согласно закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", переселенцам следует не только выплачивать пенсии и пособия по инвалидности, но и предоставлять жилье. Нас перевели в этот интернат, а затем без нашего ведома и согласия дали статус подопечных. В результате мы перестали быть переселенцами и потеряли права на жилье", - жалуется Ковалевская.