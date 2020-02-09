После межэтнических столкновений дунгане бегут из Казахстана в Кыргызстан

9 февраля, 2020, 09:51

На нескольких пунктах пропуска, на границе Кыргызстана, возрос приток людей из Казахстана

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Fergana.

"На пунктах пропуска "Кен-Булун - Автодорожный" и "Токмок - Автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока (преимущественно женщины и дети) из Казахстана в Кыргызстан, при этом приключений и конфликтных ситуаций не произошло", - говорится в сообщении ведомства.

В целом состояние дел на границе между двумя странами остается спокойным.

Перед этим охрана границы Кыргызстана была усилена из-за беспорядков в пограничном Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где 7 февраля 2020 г. вспыхнули столкновения приезжих казахов с местным дунганским национальным меньшинством.

По неофициальным данным, поводом стал бытовой конфликт между жителями нескольких деревень. Вечером в село Масанчи, как рассказал председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров (большинство населения в этом селе составляют дунгане), стали прибывать группы людей, которые били местных жителей, поджигали дома и заведения общественного питания, а также громили машины.

Еще одна версия трагедии не исключает кроме этнической и экономическую подоплеку случившегося.

Дело в том, что дунгане контролируют расположенный неподалеку крупнейший вещевой рынок Алматы.

Есть свидетельства, что кровопролитие могло перекинуться и на территорию рынка, но полиция Казахстана вовремя предупреждала расширение конфликта.

По последним данным, во время беспорядков погибли 10 человек.