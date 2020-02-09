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Espreso.tvМирПосле межэтнических столкновений дунгане бегут из Казахстана в Кыргызстан

После межэтнических столкновений дунгане бегут из Казахстана в Кыргызстан


фото: соцмережі
На нескольких пунктах пропуска, на границе Кыргызстана, возрос приток людей из Казахстана

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Fergana.

"На пунктах пропуска "Кен-Булун - Автодорожный" и "Токмок - Автодорожный" зафиксировано увеличение пассажиропотока (преимущественно женщины и дети) из Казахстана в Кыргызстан, при этом приключений и конфликтных ситуаций не произошло", - говорится в сообщении ведомства.

В целом состояние дел на границе между двумя странами остается спокойным.

Перед этим охрана границы Кыргызстана была усилена из-за беспорядков в пограничном Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где 7 февраля 2020 г. вспыхнули столкновения приезжих казахов с местным дунганским национальным меньшинством.

По неофициальным данным, поводом стал бытовой конфликт между жителями нескольких деревень. Вечером в село Масанчи, как рассказал председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров (большинство населения в этом селе составляют дунгане), стали прибывать группы людей, которые били местных жителей, поджигали дома и заведения общественного питания, а также громили машины.

Еще одна версия трагедии не исключает кроме этнической и экономическую подоплеку случившегося.

Дело в том, что дунгане контролируют расположенный неподалеку крупнейший вещевой рынок Алматы.

Есть свидетельства, что кровопролитие могло перекинуться и на территорию рынка, но полиция Казахстана вовремя предупреждала расширение конфликта.

По последним данным, во время беспорядков погибли 10 человек.

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