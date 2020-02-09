Партия Ле Пен просит французов одолжить ей деньги на президентские выборы. В России с нее требуют 9 млн евро

9 февраля, 2020, 13:29

Партия "Национальное объединение" объявила о начале сбора средств на финансирование своей деятельности. Крайне правое политическое движение, которому, по заявлениям его представителей, отказывают в кредитах, возьмет деньги в долг у французов и создаст свой собственный "банк демократии"

Руководительница партии Марин Ле Пен, которая известна за счет своей поддержки политики РФ и лично Путина, уверяет, что это решение якобы никак не связано с тем, что в России компания "Автозапчасть" через суд потребовала у бывшего Нацфронта более 9 млн евро, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Мы скажем французам: если Вам нужна свобода политических партий, Вы должны занимать им деньги. Вы сделаете ту работу, которую должны делать банки", - отметила Пен.

По ее словам, полученные средства пойдут на финансирование политических кампаний. О каких именно выборах идет речь, Ле Пен не уточнила, однако ранее она заявила о том, что на очередных выборах 2022 г. будет бороться за пост президента Франции.

Бывший "Национальный фронт" объявил о привлечении финансов именно тогда, когда общий долг партии, по подсчетам бывшего регионального советника движения Андре Мюравски, достиг рекордных 24 млн евро. В эту сумму входит 4,5 млн, которые от "Национального объединения" требует структура отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена. При этом официально партия не заявляла, сколько денег хотят взыскать с нее кредиторы.

Также в начале февраля стало известно, что российская компания "Автозапчасть" потребовала от партии возвращения своих 9 млн евро. В 2014 году они были предоставлены через Первый Чешско-российский банк в 2014 году. После банкротства финансового учреждения долг перешел к небольшой организации "Конти", которая перепродала его компании "Автозапчасть". Французские журналисты писали, что "Национальное объединение" пыталось договориться по поводу изменении сроков выплаты кредита, однако договориться пока не удалось. Слушанье по делу состоится 2 июня 2020 года.