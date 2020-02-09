Обычный прокурор сейчас получает ставку в 23 тыс. грн
9 февраля, 2020, 11:50
Должностной ежемесячный оклад "рядового" прокурора в Украине сейчас составляет 23 тыс. грн. И это без надбавок и премий
Об этом 8 февраля 2020 г. заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.TV.
"23 тысячи - оклад у прокурора местной прокуратуры. Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают риск все-таки коррупционных рисков", - рассказал он.
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По его словам, Чумака речь идет о "голой" ставке.
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты, добавил он.
"Это оклад. Это без премий и без надбавок", - подчеркнул заместитель генпрокурора.
- Напомним, Чумав объяснил причину обысков у журналистов телевизионного канала "1+1".
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