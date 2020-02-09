Объявленного самозванцем загадочного священника из УГКЦ узнали в ПЦУ. СБУ разбирается
Также о нем есть информация как о церковника различных направлений христиан восточного обряда, передает Еспресо.TV со ссылкой на Zaxid.net.
Сообщение Львовской архиепархии УГКЦ о том, что на Львовщине зафиксировали деятельность неизвестного мужчины, который выдает себя за священника УГКЦ, а взамен собирает информацию о духовенстве и влиятельных верующих, вызвала значительный резонанс и обсуждение в соцсетях.
В частности, лицо на фото, которое обнародовала УГКЦ, узнал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря. Он сообщил, что изображенный на фото человек - это Юрий Юрьевич Пайда, который в "УПЦ КП" десять лет назад был известен как архимандрит Ювеналий. К тому же и после того менял юрисдикции, был в церкви Московского патриархата и УАПЦ. Впоследствии он оставил монашество и женился.
Снимок экрана с комментарием Евстратия Зори в Facebook
По данным YouControl, человек по имени Юрий Юрьевич Пайда с 2012 года является уполномоченным лицом Свято-Георгиевской религиозной общины УПЦ МП на Полтавщине. В 2008 году был руководителем Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря в Киеве, а перед тем руководителем нескольких сельских приходов МП в Сумской области.
Кроме того, о Юрие Юрьевиче Пайде есть информация как об ученом, авторе научных статей на юридическую и религиозную тематику. В частности, в 2018 году в "Правовому журнале Донбасса" опубликована его статья в качестве кандидата юридических наук, доцента Харьковского национального университета внутренних дел.
Там также размещено его фото, которое идентично с тем, что обнародовала УГКЦ. В 2019 году Юрий Юрьевич Пайда публиковал другую научную статью и участвовал в защите научных диссертаций в качестве кандидата юридических наук и заведующего кафедрой теории и философии права частного вуза "Каменец-Подольский налоговый институт". Есть информация о нем как проректоре этого частного учебного заведения.
Научные статьи Юрия Пайды в "Правовом журнале Донбасса" за 2018 и 2019
В Управлении СБУ во Львовской области сообщили, что пока не получали официального заявления от Львовской архиепархии УГКЦ, однако отметили, что информация о превдосвященике-шпионе их заинтересовала.
"Информация нас заинтересовала. Держим ее на контроле", - сообщила пресс-секретарь СБУ Львовщины Роксолана Яворская.
- Напомним, Львовская архиепархия УГКЦ обнародовала официальное сообщение с призывом к священникам и прихожанам быть максимально осторожными, поскольку на территории Львовской области под видом священника УГКЦ по имени Давид совершает служение неизвестный мужчина, который не имеет никаких разрешений на священницкую деятельность. В УГКЦ считают, что этот человек может быть агентом спецслужб, который собирает информацию о священниках и влиятельных верующих, а также профессиональным провокатором, поскольку во время пребывания в определенном приходе "Давид" раздувал между людьми конфликты и противоречия.
- По словам львовского священника УГКЦ Юстина Бойко, упомянутый человек, который называет себя священником, подменял отцов на сельских приходах во Львовской области, в частности, в Пустомытовском районе. Ему удавалось входить в доверие, поскольку он представлялся другом архиереев УГКЦ.
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