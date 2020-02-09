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Espreso.tvОбществоОболонский райсуд Киева затягивает дело об аресте 22 января 2014 года майдановца Пасечника

Оболонский райсуд Киева затягивает дело об аресте 22 января 2014 года майдановца Пасечника

Оболонский районный суд Киева продолжает затягивать рассмотрение дела о преследовании майдановца из Винницкой области, 77-летнего Николая Пасечника

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа.

Уже в течение четырех месяцев суд не может рассмотреть вопрос отвода судьи. Последний раз этот вопрос не рассмотрели из-за занятости судьи, предыдущие два раза - по причине пребывания судьи в совещательной комнате.

В то же время адвоката потерпевшего Марину Лиличенко не предупреждают о переносах заседания.

В общем дело Пасечника затягивают уже более 2 лет. По мнению журналистов, отслеживающих ход его рассмотрения, причиной является то, что подозреваемым по делу является экс-прокурор Илона Клюге.

Кроме того, журналисты-расследователи считают, что мотивом также может быть почтенный возраст потерпевшего Николая Пасечника: столичные журналисты не исключают, что дело искусственно затягивают из расчета, что потерпевший не доживет до завершения рассмотрения.

В свою очередь Клюге, которую называют причастной к преследованию Пасечника во время течения Революции Достоинства, уже 8 месяцев знакомится с материалами уголовного производства. Суд разрешил Клюге читать 32 тома дела так долго несмотря на то, что в судебной практике на ознакомление с одним томом обычно дают один день.

Несмотря на предложение прокуратуры знакомиться с материалами дома путем чтения копий или сканированных документов, Клюге ходит читать документы исключительно в прокуратуру тогда, когда есть свободное время. При том, что потерпевшему по делу - Николаю Пасичнику - уже 78 лет. Журналисты предполагают, что с такими темпами дело не удастся рассмотреть, пока Пасечник жив.

При том, что один из участников процесса - подозреваемый экс-прокурор Андрей Сайчук, в ходе расследования уже умер.

"За это время, пока Илона Клюге знакомится с делом, в организме человека успела полностью обновиться печень, а кожа обновилась полностью целых 11 раз", - иронизируют журналисты.

Справка

72-летнего Николая Пасечника, жителя города Ладыжин Винницкой области, задержали 22 января 2014 на улице Грушевского в Киеве. Его обвинили в организации массовых правонарушений. 25 января Пасичнику избрана мера пресечения в виде 2 месяцев ареста, который 27 января заменили на домашний арест.

Задержание Николая Пасечника в 2014 году, в День Соборности на ул. Грушевского в Киеве

Его сын Денис Пасечник сообщил тогда журналистам, что после задержания "Беркутом" отец попал в больницу с сотрясением мозга и разорванной губой.

Позже журналисты обнаружили, что расследовать дела Майдана назначили тех же прокуроров, которые преследовали майдановцев во время Революции Достоинства.

Сейчас по делу о фальсификации дела против Пасечника обвиняемые тогдашний следователь милиции Виталий Матюша и заместитель прокурора Оболонского района Илона Клюге.

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