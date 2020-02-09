Оболонский райсуд Киева затягивает дело об аресте 22 января 2014 года майдановца Пасечника

9 февраля, 2020, 14:44

Оболонский районный суд Киева продолжает затягивать рассмотрение дела о преследовании майдановца из Винницкой области, 77-летнего Николая Пасечника

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа.

Уже в течение четырех месяцев суд не может рассмотреть вопрос отвода судьи. Последний раз этот вопрос не рассмотрели из-за занятости судьи, предыдущие два раза - по причине пребывания судьи в совещательной комнате.

В то же время адвоката потерпевшего Марину Лиличенко не предупреждают о переносах заседания.

В общем дело Пасечника затягивают уже более 2 лет. По мнению журналистов, отслеживающих ход его рассмотрения, причиной является то, что подозреваемым по делу является экс-прокурор Илона Клюге.

Кроме того, журналисты-расследователи считают, что мотивом также может быть почтенный возраст потерпевшего Николая Пасечника: столичные журналисты не исключают, что дело искусственно затягивают из расчета, что потерпевший не доживет до завершения рассмотрения.

В свою очередь Клюге, которую называют причастной к преследованию Пасечника во время течения Революции Достоинства, уже 8 месяцев знакомится с материалами уголовного производства. Суд разрешил Клюге читать 32 тома дела так долго несмотря на то, что в судебной практике на ознакомление с одним томом обычно дают один день.

Несмотря на предложение прокуратуры знакомиться с материалами дома путем чтения копий или сканированных документов, Клюге ходит читать документы исключительно в прокуратуру тогда, когда есть свободное время. При том, что потерпевшему по делу - Николаю Пасичнику - уже 78 лет. Журналисты предполагают, что с такими темпами дело не удастся рассмотреть, пока Пасечник жив.

При том, что один из участников процесса - подозреваемый экс-прокурор Андрей Сайчук, в ходе расследования уже умер.

"За это время, пока Илона Клюге знакомится с делом, в организме человека успела полностью обновиться печень, а кожа обновилась полностью целых 11 раз", - иронизируют журналисты.

Справка

72-летнего Николая Пасечника, жителя города Ладыжин Винницкой области, задержали 22 января 2014 на улице Грушевского в Киеве. Его обвинили в организации массовых правонарушений. 25 января Пасичнику избрана мера пресечения в виде 2 месяцев ареста, который 27 января заменили на домашний арест.

Задержание Николая Пасечника в 2014 году, в День Соборности на ул. Грушевского в Киеве

Его сын Денис Пасечник сообщил тогда журналистам, что после задержания "Беркутом" отец попал в больницу с сотрясением мозга и разорванной губой.

Позже журналисты обнаружили, что расследовать дела Майдана назначили тех же прокуроров, которые преследовали майдановцев во время Революции Достоинства.

Сейчас по делу о фальсификации дела против Пасечника обвиняемые тогдашний следователь милиции Виталий Матюша и заместитель прокурора Оболонского района Илона Клюге.