Нокаут на 43-й секунде: скандальный украинский тяжеловес невероятно дебютировал среди профи

9 февраля, 2020, 15:08

Украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника в дебютном бою на профессиональном ринге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Гёппингене (Германия) Виктор Выхрист мощно начал поединок против Андрея Мазаника и вынудил тренера белоруса выбросить белое полотенце уже на 43-й секунде первого раунда.

Украинец, который взял себе прозвище Виктор Фауст, нокаутировал соперника левым боковым ударом в голову и выиграл первый поединок среди профессионалов.

27-летний Виктор Выхрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.