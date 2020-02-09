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Espreso.tvСпортНокаут на 43-й секунде: скандальный украинский тяжеловес невероятно дебютировал среди профи

Нокаут на 43-й секунде: скандальный украинский тяжеловес невероятно дебютировал среди профи


фото: EC Boxpromotion
Украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника в дебютном бою на профессиональном ринге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Гёппингене (Германия) Виктор Выхрист мощно начал поединок против Андрея Мазаника и вынудил тренера белоруса выбросить белое полотенце уже на 43-й секунде первого раунда.

Украинец, который взял себе прозвище Виктор Фауст, нокаутировал соперника левым боковым ударом в голову и выиграл первый поединок среди профессионалов.

27-летний Виктор Выхрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.

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