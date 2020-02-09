Нокаут на 43-й секунде: скандальный украинский тяжеловес невероятно дебютировал среди профи
9 февраля, 2020, 15:08
Украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника в дебютном бою на профессиональном ринге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Гёппингене (Германия) Виктор Выхрист мощно начал поединок против Андрея Мазаника и вынудил тренера белоруса выбросить белое полотенце уже на 43-й секунде первого раунда.
Украинец, который взял себе прозвище Виктор Фауст, нокаутировал соперника левым боковым ударом в голову и выиграл первый поединок среди профессионалов.
27-летний Виктор Выхрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.
- Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020.
- Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера Виктора Выхриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.
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