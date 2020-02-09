На въезде в Закарпатье задержали предполагаемых участников стрельбы в Мукачево, - СМИ
По предварительной информации, задержание прошло около 22:00, в это время два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в область через пост полиции в Нижних Воротах, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Мукачево.net .
По информации источников издания, это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.
Как уточняет закарпатский сайт Перший.com.ua , злоумышленников нейтрализовала совместная группа СБУ, прокуратуры, Департамента стратегических расследований Национальной полиции и спецподразделения "Корд".
У задержанных изъят автомат.
Не обошлось без применения огнестрельного оружия. По предварительным данным есть раненый.
Официальная информация о событиях на Нижних Воротах должна быть сегодня, 9 февраля.
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