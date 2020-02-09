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Espreso.tvОбществоНа въезде в Закарпатье задержали предполагаемых участников стрельбы в Мукачево, - СМИ

На въезде в Закарпатье задержали предполагаемых участников стрельбы в Мукачево, - СМИ

Вечером в субботу, 8 февраля 2020 года, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в поселке Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00, в это время  два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в область через пост полиции в Нижних Воротах, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Мукачево.net .

По информации источников издания, это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.

 

Как уточняет закарпатский сайт Перший.com.ua , злоумышленников нейтрализовала совместная группа СБУ, прокуратуры, Департамента стратегических расследований Национальной полиции и спецподразделения "Корд".

У задержанных изъят автомат.

Не обошлось без применения огнестрельного оружия. По предварительным данным есть раненый.

Официальная информация о событиях на Нижних Воротах должна быть сегодня, 9 февраля.

 
 
 
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