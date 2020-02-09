На въезде в Закарпатье задержали предполагаемых участников стрельбы в Мукачево, - СМИ

9 февраля, 2020, 09:36

Вечером в субботу, 8 февраля 2020 года, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в поселке Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00, в это время два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в область через пост полиции в Нижних Воротах, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Мукачево.net .

По информации источников издания, это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево.