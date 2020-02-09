8 февраля на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - без потерь

9 февраля, 2020, 07:24

В субботу, 8 февраля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке на 7:00 воскресенья, 9 февраля, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Еспресо.TV.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

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Нарушение мирного соглашения со стороны российско-оккупационных сил имело место поблизости

Лебединского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

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Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 16 мин;

Счастья - из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Согласно официальным данным, вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С началом этого периода российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили10 мин по защитникам Лебединского.

За текущие сутки потерь нет.