8 февраля на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке на 7:00 воскресенья, 9 февраля, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Еспресо.TV.
"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
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Нарушение мирного соглашения со стороны российско-оккупационных сил имело место поблизости
Лебединского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 16 мин;
Счастья - из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Согласно официальным данным, вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
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С началом этого периода российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили10 мин по защитникам Лебединского.
За текущие сутки потерь нет.
- Напомним, в января 2020 года свои жизни за Родину положили 11 воинов ВСУ .
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