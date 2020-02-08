Журналисты показали, как сейчас на самом деле выглядит Путин

8 февраля, 2020, 12:59

В открытом доступе появляется все больше свидетельств резкого ухудшения состояния здоровья и самочувствия руководителя России Владимира Путина

Речь идет не о фото и видеосъемке российского президента на официальных мероприятиях и пресс-конференции, а о фиксации непротокольных моментов. Например, того, каким он был во время "дружественного" хоккейного матча с участием белорусского лидера Александра Лукашенко, который имел место 6 февраля 2020 г. В тот день в Сочи Путин выглядел довольно неожиданно.

Фотографию резко постаревшего Путина с испуганным, неуверенным взглядом обнародовало агентство France-Presse (AFP).

В то же время собственная пресс-лужба Путина дала фотохронику этого события с якобы и в дальнейшем бодрым и энергичным хозяином Кремля.

Напомним, независимый от власти московский аналитик, уволенный за свободомыслие, профессор политологии Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО), доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, со ссылкой на собственные источники, о неизлечимом заболевании Путина.