Зеленский будет разговаривать с Папой о мире

8 февраля, 2020, 10:56

Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан

В частности, предусмотрена встреча главы государства с Папой Франциском, передает со ссылкой на преслужбу президента Еспресо.TV .

Также Зеленский будет иметь встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

"Сегодня в Ватикане будет говорить о мире. Мир, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - написал Зеленский в Twitter.