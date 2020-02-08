Зеленский будет разговаривать с Папой о мире
8 февраля, 2020, 10:56
Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан
В частности, предусмотрена встреча главы государства с Папой Франциском, передает со ссылкой на преслужбу президента Еспресо.TV .
Также Зеленский будет иметь встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
"Сегодня в Ватикане будет говорить о мире. Мир, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - написал Зеленский в Twitter.
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