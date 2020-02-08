Вблизи Орехово россияне ведут мощные обстрелы. В ход идет артиллерия

8 февраля, 2020, 07:19

В пятницу, 7 февраля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 8 февраля 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Оккупанты вели огонь неподалеку:

Новомихайловки - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Васильевки - из стрелкового оружия;

Орехового (см. местоположение на схеме вверху) - из ствольной артиллерии калибра 122 мм россияне выпустили 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов;

Крымского - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела;

Гладосово - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Согласно официальным данным, вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и со 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово.

Таким образом, начиная с 7 февраля, около Орехово по украинским позициям уже выпущено 17 снарядов калибра 122 мм.

За текущие сутки потерь нет.