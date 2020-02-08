В января 2020 года свои жизни за Родину отдали 11 воинов ВСУ

8 февраля, 2020, 21:27

Обнародованы имена Героев, погибших на войне с Россией в январе 2020 года. Речь идет о боевых потерях украинской стороны

Подробности со ссылкой на ЦензорНет рассказывает Еспресо.TV.

Их личные данные приводятся в алфавитном порядке

1. Старший солдат, старший стрелок 92-й отдельной механизированной бригады Алексей Викторович Василевский.

Родился 22 марта 1995 года в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области.

2. Старший сержант, главный сержант-командир противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 130-го отдельного разведывательного батальона Сергей Александрович Дичек.

Родился 20 июля 1972 года в городе Волочиск Хмельницкой области.

3. Старший солдат, старший стрелок 1-го отделения 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Николай Валерьевич Довженко.

Родился 26 июля 1996 года в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области.

4. Старший солдат, номер расчета пулеметного взвода роты огневой поддержки 72-й отдельной механизированной бригады Валерий Васильевич Закусило.

Родился 27 октября 1987 года в городе Сигулда (Латвия).

5. Младший сержант, командир отделения-командир боевой машины 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Василий Николаевич Муха.

Родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

6. Пулеметчик 93-й окремоимеханизованои бригады Сергей Петрович Рацун.

Родился 28 октября 1976 года в селе Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области.

7. Старший солдат, командир гранатометного отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Васильевич Сорочук.

Родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района Волынской области.

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8. Младший сержант, командир отделения-командир мотопехотного взвода 72-й отдельной механизированной бригады Александр Викторович Слободанюк.

Родился 7 января 1972 года в селе Неделково Савранского района Одесской области.

9. Старший солдат, водитель отделения обеспечения 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Игоревич Химичук.

Родился 7 июня 1990 года в городе Чуднов Житомирской области.

10. Старший сержант, командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперного отделения 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Антон Владимирович Хоба.

Родился 5 ноября 1992 года в городе Шостка Сумской области.

11. Солдат, старший механик-водитель 1-го отделения 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Валерьевич Щуренко.

Родился 27 января 1978 года в селе Лески Килийского района Одесской области.