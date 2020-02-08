В Винницкой области в горсовете требовали $100 тыс. за выделение в пользование 10 га земли
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, двое из пособников депутата являются "влиятельными в криминальном мире лицами". Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали предпринимателю безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 тыс, сообщает Еспресо.TV.
"Во время попытки получения части денег неправомерной выгоды в сумме $20 тыс. указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме $46,5 тыс., 6,7 тыс. евро, 75 тыс. грн и оружие, - добавили в прокуратуре.
Вместе с тем, о каком именно городе на Виннитчине идет речь, не уточняется.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленникам и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется по ч.3 ст. 368 УК Украины.
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