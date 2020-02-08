В Угледаре наемница "ДНР" добровольно сдалась Нацполиции

8 февраля, 2020, 13:17

Жительница Донетчины полгода готовила пищу для боевиков "1-й Славянской мотострелковой бригады" ДНР "и несла службу на вражеском блокпосту. После окончания своего пребывания в российско-террористических силах женщина только через пять лет решила сдаться Национальной полиции

Подробности со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области рассказывает Еспресо.TV.

"В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе "1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района. Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились представителями "ДНР". Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты. Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать в них поваром, на что она согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты", - говорится в сообщении.

Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии она не выдержала условий и графика и решила уйти.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в составе российских оккупационных войск.