В Угледаре наемница "ДНР" добровольно сдалась Нацполиции
Подробности со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области рассказывает Еспресо.TV.
"В Угледарское отделение полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе "1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района. Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились представителями "ДНР". Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты. Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать в них поваром, на что она согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты", - говорится в сообщении.
Через полгода службы у террористов, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время, впоследствии она не выдержала условий и графика и решила уйти.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в составе российских оккупационных войск.
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно