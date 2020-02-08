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Espreso.tvМирВ Таиланде военный устроил кровавую бойню в ТЦ, не менее 12 погибших

В Таиланде военный устроил кровавую бойню в ТЦ, не менее 12 погибших


фото: facebook
В Таиланде военнослужащий устроил в торговом центре в городе Накхонратчасима стрельбу и убил по меньшей мере 12 человек

Об этом со ссылкой на Khaosodenglish сообщает НВ.

Инцидент произошел в городе Накхонратчасима на северо-востоке от Бангкока. В центре города проводится совместная операция полиции и армии по поиску солдата.

По данным издания, нападающим является сержант Джаккрапант Томми. Полиция сообщает, что он угнал автомобиль со своей базы и отправился на нем в город, после чего зашел в ТЦ и начал расстреливать покупателей.

"Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?" - написал военный в одной из соцсетей и прикрепил свою фотографию в военной каске и форме.

  • Напомним, 24 января в немецком городе Рота-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько получили ранения.
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