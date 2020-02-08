В Таиланде военный устроил кровавую бойню в ТЦ, не менее 12 погибших
Об этом со ссылкой на Khaosodenglish сообщает НВ.
Инцидент произошел в городе Накхонратчасима на северо-востоке от Бангкока. В центре города проводится совместная операция полиции и армии по поиску солдата.
По данным издания, нападающим является сержант Джаккрапант Томми. Полиция сообщает, что он угнал автомобиль со своей базы и отправился на нем в город, после чего зашел в ТЦ и начал расстреливать покупателей.
"Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?" - написал военный в одной из соцсетей и прикрепил свою фотографию в военной каске и форме.
อิ เหี้ย โคราช มี กราด ยิง กลางเมือง แถว ห้าง เท อ มิ น อ ล น่า กลัว สั ส- อิ ห มิ น (@mhinbeauty) February 8, 2020
กระจาย ข่าว ด่วน พื้นที่ อันตราย # กราด ยิง ทั่ว เมือง โคราช # CUTUBALL74 # ไวรัส อู่ ฮั่น
pic.twitter.com/tgsaEkUOOO
- Напомним, 24 января в немецком городе Рота-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько получили ранения.
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