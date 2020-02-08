В Донецке боевики перестреляли друг друга на день следственных органов "МВД ДНР", - СМИ
8 февраля, 2020, 19:09
В Донецке "силовики" из незаконных вооруженных формирований устроили стрельбу в день следственных органов "МВД ДНР"
Об этом сообщает "Новости Донбасса".
Издание со ссылкой на информированные источники отмечает, что инцидент произошел в кафе на окраине города, в поселке Чулковка.
Об инциденте стало известно 8 февраля, хотя сам "день следственных органов МВД ДНР" приходится на 5 февраля. Боевик "министерства государственной безопасности ДНР" застрелил четырех человек, после чего покончил с собой.
Трое из четырех убитых были сотрудниками "министерства внутренних дел ДНР". Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел". В ходе празднования между ним и знакомыми из "МВД" возник конфликт. "МГБшник" расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а затем совершил самоубийство.
- Напомним, 20 января в Донецке в своем доме был расстрелян заместитель командира спецназа ВВ "ДНР" Алексей Кривуля, с позывным "Грин".
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