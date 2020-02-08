В деревнях на границе Казахстана и Кыргызстана произошли погромы и поджоги. Есть жертвы

8 февраля, 2020, 09:38

Власти Казахстана сообщила о "схватки" и "конфликте" в нескольких селах Кордайский район Жамбылской области

По данным МВД, погибли восемь человек, десятки получили ранения. Причины случившегося не названо, передает Еспресо.TV со ссылкой на Radio Azattyq .

В ночь на 8 февраля полиция оцепила район, где, как утверждают власти, произошел "конфликт". На автодороге до населенного пункта Масанчи выставлены блокпосты. Журналистам удалось добраться до села по объездным путям.

Перед их глазами предстала картина ночных погромов: сгоревшие дома, магазины, места общественного питания. Некоторые здания все еще тлеют. В воздухе - запах дыма и гари.

Улицы патрулируют сотрудники полицейского спецназа. Пожарные и их машины стоят рядом со сгоревшими домами.

Утра 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о факте гибели людей во время событий в Кордайсьму районе, которые он назвал "схватками и групповой дракой между местными жителями".

По предварительным данным, озвученным министром внутренних дел Ерлан Тургумбаев, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

Досудебное расследование ведется по статьям уголовного кодекса "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Убийство", говорят в МВД. 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что "схватки" начались, вероятно, после "бытового конфликта".

В свою очередь журналисты радиостанции отмечают межэтнической, а не "бытовой" основе трагедии.

По словам местных жителей, вечером в пятницу, 7 февраля, несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали крестьян.

"Деревни Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Численность населения села Масанчи, по данным переписи 2009 года, составила более 13 тыс с половиной человек. В Сортобе, согласно сведениям того же переписи, проживало более 14 тыс человек. Значительная часть населения этих сел и нескольких соседних населенных пунктов составляют этнические дунгане ", - отмечается в сообщении.

На вещевом рынке в Алматы, который в народе называют "барахолкой", 8 февраля повысили меры безопасности, выставив наряды полиции. Торговцев этого рынка немало этнических дунган.

Пограничная служба Кыргызстана 8 февраля на пунктах пропуска киргизско-казахстанской границы усилила охрану в связи с событиями в приграничных селах.