Убивал и вел стрим: Число жертв нападения военного на ТЦ в Таиланде возросло до 20
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УП.
По сообщению СМИ, силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", где устроил стрельбу младший офицер Джакрафант Томми, который исчез после нападения. Военные и полиция вошли в здание ТЦ. Сообщается о новых выстрелах после этого.
По информации представителя Минобороны, из торгового комплекса были эвакуированы сотни людей, первый этаж здания зачищен, однако в здании еще могут оставаться десятки людей. Эвакуация из ТЦ продолжается. Информация о заложниках проверяется.
Сообщение о своей атаке Джакрафант Томми разместил в соцсетях, где задался вопросом, должен ли он сдаться. Ранее он опубликовал изображение огнестрельного оружия с тремя пулями с подписью "время поволноваться" и "никто не сможет избежать смерти". Сейчас аккаунт Джакрафанта Томми в Facebook заблокирован.
Мотивы нападавшего остаются неизвестными.
- Напомним, 8 февраля в Таиланде военнослужащий устроил в торговом центре в городе Накхонратчасима стрельбу и убил по меньшей мере 12 человек.
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