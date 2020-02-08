Убивал и вел стрим: Число жертв нападения военного на ТЦ в Таиланде возросло до 20

8 февраля, 2020, 21:21

В результате вооруженного нападения военного на торговый центр в Таиланде погибли уже 20 человек

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УП.

По сообщению СМИ, силы безопасности перекрыли улицу, ведущую к торговому центру "Terminal 21", где устроил стрельбу младший офицер Джакрафант Томми, который исчез после нападения. Военные и полиция вошли в здание ТЦ. Сообщается о новых выстрелах после этого.

По информации представителя Минобороны, из торгового комплекса были эвакуированы сотни людей, первый этаж здания зачищен, однако в здании еще могут оставаться десятки людей. Эвакуация из ТЦ продолжается. Информация о заложниках проверяется.

Сообщение о своей атаке Джакрафант Томми разместил в соцсетях, где задался вопросом, должен ли он сдаться. Ранее он опубликовал изображение огнестрельного оружия с тремя пулями с подписью "время поволноваться" и "никто не сможет избежать смерти". Сейчас аккаунт Джакрафанта Томми в Facebook заблокирован.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными.