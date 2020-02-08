Ребров подтвердил, что украинец из "Ференцвароша" хочет сменить гражданство

8 февраля, 2020, 21:50

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров подтвердил, что украинец Игорь Харатин хочет принять венгерское гражданство

Об этом сообщает Xsport.ua.

"Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал:" Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем". К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште", - пояснил Ребров.

Вместе с тем он отметил, что главный тренер сборной Венгрии проявляет интерес к Харатину.

"Главный тренер Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты отвечаешь требованиям, разговоры о сборной", - сказал Ребров.