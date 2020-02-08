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Espreso.tvОбществоПьяные супруги устроили дебош в аэропорту Запорожья, травмирована пограничница

Пьяные супруги устроили дебош в аэропорту Запорожья, травмирована пограничница

Утром 7 февраля 2020 г. рейсом Шарм-эль-Шейх - Запорожье в Украину прибыла семейная пара. Муж с женой, вероятно, выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы

На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.

От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.

Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться.

Сейчас пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений.

За злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей по отношению к пассажирам составлены административные протоколы по ст. 185-10 КУоАП. На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции.

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