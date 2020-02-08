Пьяные супруги устроили дебош в аэропорту Запорожья, травмирована пограничница
На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.
От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.
Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться.
Сейчас пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений.
За злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей по отношению к пассажирам составлены административные протоколы по ст. 185-10 КУоАП. На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-