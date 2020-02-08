Портников: Большинство земельных наделов будет сконцентрирована в руках криминально-коррупционных олигархических группировок

8 февраля, 2020, 20:02

Виталий Портников рассказал, что лоббистами открытия рынка земли могут быть криминально-коррупционные олигархические группировки

Об этом Виталий Портников рассказал в эфире программы "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV .

По словам Портникова, для того, чтобы понять, каким будет эффект от открытия земельного рынка, нужно проанализировать даже не тот проект, который сегодня рассматривают парламентарии, а тот закон, который будет окончательно принят.

"Я всегда был сторонником открытого рынка земли. В этом плане мои настроения отличаются от настроений большинства моих соотечественников. И, кстати, большинство сторонников Владимира Зеленского даже не обратили внимание, что в программе Зеленского, в программе партии "Слуга народа", было обещание открыть рынок земли. Мне странно, что люди, которые голосуют за тех или иных кандидатов, политические силы, даже не пытаются узнать, что намерения этих политиков и этих политических сил, в корне отличаются от того, что они ожидают", - сказал Портник ов.

По его словам, во всех тех странах, где разрешается продажа и покупка земли, очень серьезно заботятся о том, чтобы сохранялось сельское хозяйство.

"Хозяйство в буквальном смысле этого слова. Не хозяйство крупных агрохолдингов, а хозяйство малых и средних агрофирм. В большинстве европейских стран, наиболее уязвимые формы сельскохозяйственной деятельности дотируются. Есть помощь от государства - дотации, кредиты, защита соответствующими законами. Людям создают специальные условия, чтобы не допустить монополий. Регулируется деятельность этих всех видов производства, от пчеловодства, в молочной продукции. Большинство сельскохозяйственных продуктов, которыми гордится каждая европейская страна давно исчезли бы, если бы не эта помощь. Просто потому, что это производится руками, не станками делается", - пояснил Портников.

По убеждению Портников, ключевым фактором в открытии рынка земли может стать судебная реформа.

"Если не будет честного суда, то земля станет таким же объектом рейдерских захватов, как промышленность. Сейчас мы подходим к ситуации, в которой уже были в начале 1990-х годов. Тогда был запущен приватизационный процесс в промышленности, но им воспользовалась только отдельная категория людей, связанных с коммунистической номенклатурой, или КГБ, или с бандитским миром. Эти люди стали владельцами крупных предприятий, стали олигархами. И оказалось, что все остальные украинцы получили дырку от бублика", - напомнил Портников.

Поэтому, по его мнению, лоббистами открытия рынка земли в таких условиях могут быть уголовно-коррупционные олигархические группировки.

"Рейдерство до сих пор остается наиболее выгодным бизнесом в нашей стране. И возникает вопрос, каков предохранитель рейдерских захватов земли. Почему, если в 1990-х можно было прийти и поставить утюг на живот владельцу предприятия, и получить это предприятие, сейчас нельзя утюг получить? Тогда эти утюги будут оказываться на животах фермеров. Тогда окажется, что большинство земельных наделов будет сконцентрировано в руках криминально-коррупционных олигархических группировок, которые могут быть лоббистами именно такого выгодного им законодательства", - убежден Портников.