Под видом священника по Львовской области путешествует возможный агент спецслужб и провокатор, - УГКЦ

8 февраля, 2020, 10:19

Львовская архиепархия УГКЦ обнародовала официальное сообщение с призывом к священникам и прихожанам быть очень осторожными в общении с человеком, которого якобы зовут Давид

Об этом со ссылкой на пресс-службу греко-католиков передает Еспресо.TV

"Сообщаем священникам и верным Львовской архиепархии о том, что на территории Львовской архиепархии, особенно в приходах сельских местностей, действует лицо, которое перед верными представляется священником по имени Давид. При этом это лицо совершенстве владеет богословской терминологией и знакома с персональными данными священников, архиереев и известных верующих Украинской греко-католической церкви ", - говорится в сообщении.

Во Львовской архиепархии УГКЦ отметили, что человек, который представляется священником Давидом, не предоставил в курии никаких документов, подтверждающих его священство, и не получал ни одного разрешения на любое служение на территории Львовской области.

Как рассказал львовский священник УГКЦ Юстин Бойко, упомянутый человек, который представляется священником, подменял отцов на сельских приходах во Львовской области. Ему удавалось входить в доверие, поскольку он представлялся другом архиереев УГКЦ. По словам Бойко, этот человек в совершенстве владеет богословской терминологией, он говорил хорошие проповеди, но одновременно собирал информацию не только о духовенстве, но и о влиятельных верующих - "занимался диверсионной и разведывательной работой". Когда же в руководстве Львовской архиепархии УГКЦ захотели встретиться с ним, его не нашли. Из-за такого поведения псевдосвященника Бойко предположил, что этот человек может быть агентом спецслужб.

"У нас возникли подозрения, что этот человек может иметь отношение к каким-то спецслужбам. Поэтому мы решили сразу эту информацию обнародовать", - рассказал Юстин Бойко. В интересах каких спецслужб мог действовать этот псевдосвященники, в УГКЦ пока не делают предположений. Лишь отмечают, что деятельность этого человека на территории Львовской архиепархии длилась около двух последних лет.

"Он не был ни на одном приходе стабильно, он кочевал. Его деятельность вызвала подозрение, потому что он в совершенстве владел богословской терминологией, прекрасно говорил проповеди, но в то же время вне церкви занимался сбором информации не только о священнике и духовенство, но и о верующих, о селе, о влиятельных людях в деревне. Так переезжал из села в село пока во время улаживания одного из конфликтов мы начали понимать, что мы имеем дело с чем-то, что нельзя назвать церковной деятельностью ", - Сазава Бойко.

При этом в УГКЦ отвергают версию о том, что этот человек представлялся священником с целью мошенничества.

"Если бы это был мошенник, он бы брал деньги, или обкручував деньгами. Здесь абсолютно не шла о деньгах. Этот человек собирал информацию, если так можно сказать, занимался диверсионной делом, раздувал конфликты на приходах. Мы узнали об этом после того, как нам начали жаловаться люди ", - подчеркнул Юстин Бойко.

Он призвал священников и прихожан, пострадавших от действий этого человека, обращаться во Львовскую архиепархию УГКЦ.