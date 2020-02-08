Первая смерть американца от коронавируса: в Ухане умер 60-летний мужчина
8 февраля, 2020, 09:11
6 февраля 2020 года 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус умер в больнице Цзиньинтань в китайском городе Ухань
О первом случае гибели американца от вспышки смертельного вируса сообщил в субботу, 8 февраля, представитель посольства США в Пекине, передает Эспрессо.TV со ссылкой на Reuters .
В больнице Цзиньинтань полдень 6 февраля был зарегистрирован 19 иностранных граждан, заразившихся коронавирусом.
- По состоянию на 8 февраля в Китае количество зараженных пневмонией нового типа составляло 34,5 тысячи человек , 722 человека умерли.
- Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.
- В Украине случаи заражения новым коронавирусом пока не зарегистрированы.
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