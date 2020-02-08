Названы количество украинских "нелегалов" в Польше

8 февраля, 2020, 08:31

В 2019 году польские пограничники при проверках легальности пребывания иностранцев обнаружили 13,3 тыс. граждан Украины, трудоустроенных с нарушением закона

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Как отмечается, польские пограничники провели почти 4,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства Польши работали более 14,7 тыс. человек.

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Подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы - 13,3 тыс. Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдаван и 243 белорусы.