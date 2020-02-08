На юге Украины есть общины, где не состоялась декоммунизация, - СМИ

8 февраля, 2020, 14:33

Отдельные общины Херсонской области отказываются выполнять требования закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики"

Не декоммунизированными до сих пор остаются немало населенных пунктов Херсонской области. Несмотря на то что соответствующий закон вступил в силу почти 5 лет назад, а пропаганда тоталитарных режимов давно стала уголовным преступлением, в некоторых городах и селах до сих пор закрывают на это глаза, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Новый День.

Заставить местную власть и правоохранительные органы действовать пытаются активисты всеукраинской инициативы "Декоммунизация. Украина". В январе им удалось добиться демонтажа изображения с орденом Ленина в Ривном Генического района. Однако другие памятники и изображения, прославляющие коммунистических идолов, до сих пор остаются на своих местах.

По словам соучредителя инициативы "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова, в Нововоронцовском районе еще не демонтированы памятник Василию Чапаеву в Миролюбовке, изображение серпа и молота на потолке при въезде в Любимовку и изображение Ленина на здании школы в Хрещеновке (на фото) .

В Таврийске до сих пор стоит на месте памятник "Героям гражданской войны 1920", установленный возле Северо-Крымского канала на 50-летие октябрьского переворота 1917 года. В Новой Каховке не переименована улица Зорге и не демонтирован памятник "Слава труду!" возле бывшего электромашзавода. По всем этим и другим фактам активисты уже обратились к представителям местной власти.

В основном их реакция ограничивается отписками. К примеру, председатель Нововоронцовской райгосадминистрации Вадим Гараненко ответил, что Хрещеновский сельсовет еще в 2015 году принял решение о демонтаже изображения Ленина со своей школы.

"Однако он не проведен в связи с ограниченностью финансового ресурса местного бюджета", - пояснил глава РГА.

Кроме органов местного самоуправления к нарушителям декомунизацийного законодательства в последнее время активно приобщаются и частные лица. Как рассказал Поздняков, он направил обращение в отношении владельцев магазина "Серп и молот" в Новой Каховке и предпринимателя из Каховки Андрея Пенизова, который отказывается демонтировать со здания своего ночного клуба табличку в честь советской власти.

Однако больше всего нарушений по пропаганде тоталитарного режима зафиксировано в Каховке. Активисты уже выяснили, что заявления мэра Андрея Дьяченко о "полной декоммунизации улиц" оказались ложными.

По требованию Украинского института национальной памяти здесь еще должны переименовать как минимум 3 улицы и демонтировать как минимум 2 памятника, которые не находятся ни в одном реестре - "Девушка в шинели" и обелиск на месте командного пункта Василия Блюхера и наблюдательного пункта Семена Буденного и Климента Ворошилова.