На въезде в Киев автобус смял автомобиль Dacia Logan
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Авария произошла около 12:30. По предварительной информации, водитель автобуса ехал из Житомира в Киев, когда на самом въезде в столицу перед ним начал резко тормозить автомобиль службы Bolt. По словам водителя автобуса, он попытался повернуть руль, но у него не получилось. В результате он врезался в автомобиль.
От удара Logan развернуло, и задняя часть авто вмялась в салон. К счастью, в автомобиле был только водитель, но силы удара оказалось достаточно, чтобы он также пострадал. Карета скорой помощи увезла его с переломами ног.
Больше в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают полицейские, также на аварию приезжали спасатели. В результате столкновения образовалась пробка в сторону Киева.
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