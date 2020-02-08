На въезде в Киев автобус смял автомобиль Dacia Logan

8 февраля, 2020, 15:49

В субботу, 8 февраля, в Киеве на проспекте Победы, 148 произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля Dacia Logan

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Авария произошла около 12:30. По предварительной информации, водитель автобуса ехал из Житомира в Киев, когда на самом въезде в столицу перед ним начал резко тормозить автомобиль службы Bolt. По словам водителя автобуса, он попытался повернуть руль, но у него не получилось. В результате он врезался в автомобиль.

От удара Logan развернуло, и задняя часть авто вмялась в салон. К счастью, в автомобиле был только водитель, но силы удара оказалось достаточно, чтобы он также пострадал. Карета скорой помощи увезла его с переломами ног.

Больше в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают полицейские, также на аварию приезжали спасатели. В результате столкновения образовалась пробка в сторону Киева.