На столичном Печерске столкнулись два элитных кроссовера

8 февраля, 2020, 07:37

Поздно вечером 7 февраля 2020 года в Печерском районе Киева на пересечении улиц Ковпака и Филатова произошло ДТП с участием элитных авто

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По предварительной информации в аварии были пострадавшие, однако по прибытию журналистов на место оказалось, что все обошлось без травм.

Участниками ДТП стали Porsche Macan и BMW X5.

О том кто, откуда и куда ехал, то водители обоих автомобилей от комментариев отказались, ожидая своих адвокатов.

Однако по повреждениям кроссоверов видно, что "Порше" въехало в заднюю правую дверь БМВ. Последний от удара вынесло на тротуар. Авто его полностью преградило и на своем пути сбило дорожный знак пешеходного перехода.