На "Си Бриз-2020" в Украине впервые приедут военные из Японии и Южной Кореи

8 февраля, 2020, 18:51

В учениях "Си Бриз-2020" примут участие представители 20 стран, среди которых впервые будут военные из Японии и Южной Кореи

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи многонационального штаба, который в течение недели согласовывал детали учений в Одессе. В этом штабе работали представители 14 стран-участниц, кроме Украины, которая вместе с США организует учения.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения вооруженных сил Норвегии", - говорится в сообщении ГПСУ.

От ГПСУ в учениях примут участие семь судов из корабельно-катерного состава, три отдела специальных действий Морской охраны, пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда и специальный отряд ДОЗОР, самолет и вертолет пограничной авиации. В целом к учениям присоединятся около 200 пограничников.

По данным Минобороны Украины будут представлять 20 единиц корабельного состава Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, семь единиц Государственной пограничной службы Украины, подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины, сил специальных операций, Национальной гвардии и Воздушных Сил ВС Украины.

Учения "Си Бриз-2020" начнутся летом 2020 года и будут проходить в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.