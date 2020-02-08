Коронавирус в Китае: погибших - 722, зараженных - 34546

8 февраля, 2020, 07:56

Число подтвержденных случаев заболевания на коронавирус нового типа превысило 34,5 тыс., 722 человека умерли

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает Еспресо.TV .

"До конца пятницы в Китае 722 человека умерли от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно из больниц выписано 2050 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции.

В частности, в пятницу из клиник выписали 510 человек, из них 298 - жители провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии.