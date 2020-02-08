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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Китае: погибших - 722, зараженных - 34546

Коронавирус в Китае: погибших - 722, зараженных - 34546


фото: france24.com
Число подтвержденных случаев заболевания на коронавирус нового типа превысило 34,5 тыс., 722 человека умерли

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает Еспресо.TV .

"До конца пятницы в Китае 722 человека умерли от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно из больниц выписано 2050 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции.

В частности, в пятницу из клиник выписали 510 человек, из них 298 - жители провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии.

  • По официальным данным китайского посольства в Украине, смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2% , что существенно ниже уровня смертности, вызванного вирусом H1N1 в 2009 году.
  • Первый случай заражения уже подтвердили в КНДР .
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