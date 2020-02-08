Эвакуированных из Китая украинцев изолируют на 14 дней из-за коронавируса

8 февраля, 2020, 17:26

По распоряжению Кабмина эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев изолируют на 14 дней для предотвращения возможного распространения коронавируса

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Кабмин в связи с распространением коронавируса распорядился временно ограничить и обеспечить особые условия для въезда в страну людей, которые находились в провинции Хубэй.

"Установить временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находящихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", - говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию государственного уровня в результате распространения болезни, вызванной вирусом 2019-nCoV.