Эвакуированных из Китая украинцев изолируют на 14 дней из-за коронавируса
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.
Кабмин в связи с распространением коронавируса распорядился временно ограничить и обеспечить особые условия для въезда в страну людей, которые находились в провинции Хубэй.
"Установить временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находящихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", - говорится в распоряжении правительства.
Кроме того, Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию государственного уровня в результате распространения болезни, вызванной вирусом 2019-nCoV.
- Напомним, 7 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которых будут эвакуировать из города Ухань, попытаются уговорить остаться в изоляции.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-