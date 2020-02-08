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Espreso.tvОбществоЭвакуированных из Китая украинцев изолируют на 14 дней из-за коронавируса

Эвакуированных из Китая украинцев изолируют на 14 дней из-за коронавируса


фото: REUTERS
По распоряжению Кабмина эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев изолируют на 14 дней для предотвращения возможного распространения коронавируса

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Кабмин в связи с распространением коронавируса распорядился временно ограничить и обеспечить особые условия для въезда в страну людей, которые находились в провинции Хубэй.

"Установить временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находящихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", - говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию государственного уровня в результате распространения болезни, вызванной вирусом 2019-nCoV.

  • Напомним, 7 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которых будут эвакуировать из города Ухань, попытаются уговорить остаться в изоляции.
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