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Espreso.tvСпортДалакян победил Переса в бою за титул чемпиона мира WBA

Далакян победил Переса в бою за титул чемпиона мира WBA


фото: Instagram
8 февраля в Киеве украинский боксер Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Йосбера Переса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Для Далакяна это была четвертая защита титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг).

Поединок в Киеве продлился все 12 раундов. Артем Далакян победил Йосбера Переса единогласным решением судей и отстоял звание чемпиона мира.

Счет 118:100, 117:111, 117:111 в пользу украинца.

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