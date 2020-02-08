Далакян победил Переса в бою за титул чемпиона мира WBA
8 февраля, 2020, 22:44
8 февраля в Киеве украинский боксер Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Йосбера Переса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Для Далакяна это была четвертая защита титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг).
Поединок в Киеве продлился все 12 раундов. Артем Далакян победил Йосбера Переса единогласным решением судей и отстоял звание чемпиона мира.
Счет 118:100, 117:111, 117:111 в пользу украинца.
- Напомним, 5 февраля Артем Далакян заявил, что хочет выиграть Всемирную боксерскую суперсерию и повторить достижение Александра Усика.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-