Далакян - Перес: Где и когда смотреть чемпионский бой непобедимого украинца
8 февраля, 2020, 15:15
Сегодня в Киеве украинский боксер Артем Далакян проведет бой за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе против венесуэльца Йосбера Переса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для Далакяна это будет уже четвертая защита титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг). Всего на счету 32-летнего украинского боксера 19 побед на профессиональном ринге. 25-летний Перес выиграл 17 поединков и потерпел 2-х поражения.
Прямая трансляция вечера бокса из Киева стартует на телеканале Xsport в 17:00. Бой Далакян - Перес начнется ориентировочно в 21:00.
- Напомним, 5 февраля Артем Далакян заявил, что хочет выиграть Всемирную боксерскую суперсерию и повторить достижение Александра Усика.
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