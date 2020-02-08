Далакян - Перес: Где и когда смотреть чемпионский бой непобедимого украинца

8 февраля, 2020, 15:15

Сегодня в Киеве украинский боксер Артем Далакян проведет бой за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе против венесуэльца Йосбера Переса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для Далакяна это будет уже четвертая защита титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг). Всего на счету 32-летнего украинского боксера 19 побед на профессиональном ринге. 25-летний Перес выиграл 17 поединков и потерпел 2-х поражения.

Прямая трансляция вечера бокса из Киева стартует на телеканале Xsport в 17:00. Бой Далакян - Перес начнется ориентировочно в 21:00.