8 февраля, 2020, 17:46

В масштабном ДТП в Венгрии погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали

Об этом со ссылкой на AgriaTV сообщает НВ .

ДТП с пятью автомобилями произошло вблизи венгерского города Кал. Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля.

Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, который вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один - в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.