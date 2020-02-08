Автобус с украицами попал в ДТП в Венгрии, есть погибшие и травмированные
8 февраля, 2020, 17:46
В масштабном ДТП в Венгрии погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали
Об этом со ссылкой на AgriaTV сообщает НВ .
ДТП с пятью автомобилями произошло вблизи венгерского города Кал. Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля. На дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля.
Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, который вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин.
Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один - в больнице. Семеро украинцев госпитализированы.
- Напомним, 15 января вблизи Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из которых - украинцы.
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