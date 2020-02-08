8 февраля на фронте: оккупанты применили артиллерию
8 февраля, 2020, 18:21
8 февраля на Донбассе российские оккупанты совершили обстрел украинских военных с применением артиллерии
Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм - 12 снарядов и из минометов калибра 120 мм - 16 мин.
Сегодня, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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