8 февраля на фронте: оккупанты применили артиллерию

8 февраля, 2020, 18:21

8 февраля на Донбассе российские оккупанты совершили обстрел украинских военных с применением артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм - 12 снарядов и из минометов калибра 120 мм - 16 мин.

Сегодня, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.