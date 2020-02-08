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Espreso.tvОперація об'єднаних сил8 февраля на фронте: оккупанты применили артиллерию

8 февраля на фронте: оккупанты применили артиллерию


фото: ukrinform.ua
8 февраля на Донбассе российские оккупанты совершили обстрел украинских военных с применением артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм - 12 снарядов и из минометов калибра 120 мм - 16 мин.

Сегодня, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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