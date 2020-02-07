Зеленский попросил премьера Конте закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" в Италии
Об этом сообщает Офис президента.
"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы" ДНР "и" ЛНР ", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Зеленский.
Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.
"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - сообщил президент.
Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.
"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.
- Во время визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джузеппе Конте.
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