Зеленский попросил премьера Конте закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" в Италии

7 февраля, 2020, 19:04

Об этом сообщает Офис президента.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы" ДНР "и" ЛНР ", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Зеленский.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.