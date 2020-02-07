 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с премьером Италии сотрудничество в сфере космоса

Зеленский обсудил с премьером Италии сотрудничество в сфере космоса


фото: Офіс президента
Во время визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джузеппе Конте

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развитии сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.

Президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

"Положительные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией", - отметил Зеленский.

Он выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

"Наше правительство работает на упрощение экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развития портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места ", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны, премьер-министр Итальянской Республики отметил полную поддержку реформ в Украине.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте в Украину.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать