Зеленский обсудил с премьером Италии сотрудничество в сфере космоса

7 февраля, 2020, 18:40

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развитии сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.

Президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

"Положительные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией", - отметил Зеленский.

Он выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

"Наше правительство работает на упрощение экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развития портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места ", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны, премьер-министр Итальянской Республики отметил полную поддержку реформ в Украине.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте в Украину.