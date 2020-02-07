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Espreso.tvСпортЗаберите у них арендованных футболистов и команды не будет: легенда "Динамо" позорно набросился на "Зарю"

Заберите у них арендованных футболистов и команды не будет: легенда "Динамо" позорно набросился на "Зарю"


фото: YouTube
Бывший футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк прогнозирует, что "Заря" не сможет занять второе место, потому что у них половина состава - арендованные футболисты

Об этом Буряк заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.

"Не думаю, что "Динамо" окажется на 3-й строчке. Пока нет команд, которые могут вытеснить киевский клуб. Половина игроков "Зари" арендованные у "Шахтера", половина - у "Динамо". Забираете этих футболистов - команды нет" - сказал Буряк.

Знаменитый футболист преувеличил количество арендованных футболистов, поскольку на правах аренды из "Динамо" за "Зарю" выступают Богдан Леднев и Александр Тимчик, игроков "Шахтера" в составе луганского клуба нет.

66-летний Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

В 2003 - 2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".

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