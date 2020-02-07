Заберите у них арендованных футболистов и команды не будет: легенда "Динамо" позорно набросился на "Зарю"
Об этом Буряк заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.
"Не думаю, что "Динамо" окажется на 3-й строчке. Пока нет команд, которые могут вытеснить киевский клуб. Половина игроков "Зари" арендованные у "Шахтера", половина - у "Динамо". Забираете этих футболистов - команды нет" - сказал Буряк.
Знаменитый футболист преувеличил количество арендованных футболистов, поскольку на правах аренды из "Динамо" за "Зарю" выступают Богдан Леднев и Александр Тимчик, игроков "Шахтера" в составе луганского клуба нет.
66-летний Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.
В 2003 - 2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".
- 6 февраля Буряк заявил, что украинских игроков не стоит осуждать за переход в российские клубы.
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