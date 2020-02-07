Изменения климата: в мире резко сокращается количество шмелей
Об этом говорится в новом исследовании ученых Великобритании и Канады, передает BBC.
Так, исследователи проанализировали данные о более полумиллионе шмелей, собранные в 1901-1974 годах и в 2000-2014 годах. Выяснилось, что в последние годы количество насекомых стремительно сократилось: вероятность найти местность со шмелями уменьшилась в среднем на 30% по сравнению с 1901-1974 годами.
Исследователи утверждают, что причиной уменьшения насекомых является рост температуры Земли,
Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Ньюболд сообщил, что уменьшение количества шмелей наблюдалось и раньше.
"Однако это впервые мы смогли действительно установить связь между исчезновением популяций пчел на местах с изменением климата", - добавляет Ньюболд.
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