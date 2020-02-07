Изменения климата: в мире резко сокращается количество шмелей

7 февраля, 2020, 14:14

По сравнению 1970-ми годами возможность найти шмеля в Европе или Южной Америке уменьшилась на треть

Об этом говорится в новом исследовании ученых Великобритании и Канады, передает BBC.

Так, исследователи проанализировали данные о более полумиллионе шмелей, собранные в 1901-1974 годах и в 2000-2014 годах. Выяснилось, что в последние годы количество насекомых стремительно сократилось: вероятность найти местность со шмелями уменьшилась в среднем на 30% по сравнению с 1901-1974 годами.

Исследователи утверждают, что причиной уменьшения насекомых является рост температуры Земли,

Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Ньюболд сообщил, что уменьшение количества шмелей наблюдалось и раньше.

"Однако это впервые мы смогли действительно установить связь между исчезновением популяций пчел на местах с изменением климата", - добавляет Ньюболд.

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