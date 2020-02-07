 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИсследование, длившееся более 10 лет: ученые "расшифровали" раковые клетки

Исследование, длившееся более 10 лет: ученые "расшифровали" раковые клетки


фото: ava.md
Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток, составив исчерпывающий каталог мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний

Об этом сообщает ВВС .

"Беспрецедентное по масштабу исследования" Анализ полного генома всех видов рака "(PCAWG) продолжалось более 10 лет. В работе приняли участие около 1300 генетиков из 37 стран, а ее результаты опубликовали в четверг сразу в двух десятках научных журналов", - говорится в сообщении .

Участники проекту PCAWG полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2800 пациентов, страдающих 38 различных видов онкологических заболеваний.

"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более целенаправленные методы терапии - и лечить пациентов с большим успехом", - заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Рак - это не одно заболевание, которое возникает в различных органах, а общее название для двух сотен различных болезней, которые развиваются по одной схеме. Одна из клеток ткани мутирует - и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль.

Часть генетического кода, которая осталась, известная как "мусорная ДНК", не вызвала особого интереса. Ведь заложенная в ней информация не отвечает за производство белков - строительных материалов клетки.

Вообще долгое время "мусорная ДНК" считалась рудиментарной (то есть возникла в процессе эволюции, но потеряла полезные функции).

Термин "мусорная ДНК" ввели примерно 50 лет назад и позже признали не вполне корректным, когда оказалось, что некоторые фрагменты "ненужного" генома выполняют другие важные функции для поддержания жизни клетки.

Ученые решили расшифровать генетическую информацию раковых клеток целиком, чтобы отследить и изменения в некодувальних генах.

В результате ученые обнаружили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, которые приводят к ломке генетического кода. Одни из них вызваны изменениями возраста, другие передаются по наследству или могут быть связаны с вредными привычками и диетой.

Одно из главных открытий состоит в том, что один и тот же вид рака могут вызвать совершенно разные наборы мутаций. В клетках рака легких обнаружили в 100 000 мутировавших генов, а в некоторых образцах детского рака мутации можно было пересчитать по пальцам.

"Самое удивительное открытие - это то, насколько сильно раковый геном одного пациента отличается от генома раковых клеток другого", - заявил член координационного комитета PCAWG Питер Кэмпбелл.

Однако обнаружили и неожиданные совпадения - например, одна и та же драйверные мутация может привести к развитию рака груди у женщин или рака простаты у мужчин. Это означает, что методы лечения, разработанные для рака груди могут оказаться эффективными и в лечении рака простаты.

Некоторые сделаны открытия дают возможность значительно более ранней диагностики заболевания. В частности, выяснилось, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли, иногда за несколько лет или даже десятилетий.

"Это показывает, что у нас есть гораздо больше возможностей раннего вмешательства, чем мы думали раньше", - уверяет Кэмпбелл.

Кроме того, составлен по итогам исследования каталог мутаций поможет избежать установки неверного диагноза, что иногда случается из-за совпадения симптомов различных видов заболевания.

Однако у 5% образцов раковых клеток вообще не было обнаружено драйверных мутаций. Это означает, что точное место критического излома генетического кода еще предстоит установить.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

7 февраля, 2020 пятница

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать