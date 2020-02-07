Исследование, длившееся более 10 лет: ученые "расшифровали" раковые клетки

Об этом сообщает ВВС .

"Беспрецедентное по масштабу исследования" Анализ полного генома всех видов рака "(PCAWG) продолжалось более 10 лет. В работе приняли участие около 1300 генетиков из 37 стран, а ее результаты опубликовали в четверг сразу в двух десятках научных журналов", - говорится в сообщении .

Участники проекту PCAWG полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2800 пациентов, страдающих 38 различных видов онкологических заболеваний.

"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более целенаправленные методы терапии - и лечить пациентов с большим успехом", - заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Рак - это не одно заболевание, которое возникает в различных органах, а общее название для двух сотен различных болезней, которые развиваются по одной схеме. Одна из клеток ткани мутирует - и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль.

Часть генетического кода, которая осталась, известная как "мусорная ДНК", не вызвала особого интереса. Ведь заложенная в ней информация не отвечает за производство белков - строительных материалов клетки.

Вообще долгое время "мусорная ДНК" считалась рудиментарной (то есть возникла в процессе эволюции, но потеряла полезные функции).

Термин "мусорная ДНК" ввели примерно 50 лет назад и позже признали не вполне корректным, когда оказалось, что некоторые фрагменты "ненужного" генома выполняют другие важные функции для поддержания жизни клетки.

Ученые решили расшифровать генетическую информацию раковых клеток целиком, чтобы отследить и изменения в некодувальних генах.

В результате ученые обнаружили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, которые приводят к ломке генетического кода. Одни из них вызваны изменениями возраста, другие передаются по наследству или могут быть связаны с вредными привычками и диетой.

Одно из главных открытий состоит в том, что один и тот же вид рака могут вызвать совершенно разные наборы мутаций. В клетках рака легких обнаружили в 100 000 мутировавших генов, а в некоторых образцах детского рака мутации можно было пересчитать по пальцам.

"Самое удивительное открытие - это то, насколько сильно раковый геном одного пациента отличается от генома раковых клеток другого", - заявил член координационного комитета PCAWG Питер Кэмпбелл.

Однако обнаружили и неожиданные совпадения - например, одна и та же драйверные мутация может привести к развитию рака груди у женщин или рака простаты у мужчин. Это означает, что методы лечения, разработанные для рака груди могут оказаться эффективными и в лечении рака простаты.

Некоторые сделаны открытия дают возможность значительно более ранней диагностики заболевания. В частности, выяснилось, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли, иногда за несколько лет или даже десятилетий.

"Это показывает, что у нас есть гораздо больше возможностей раннего вмешательства, чем мы думали раньше", - уверяет Кэмпбелл.

Кроме того, составлен по итогам исследования каталог мутаций поможет избежать установки неверного диагноза, что иногда случается из-за совпадения симптомов различных видов заболевания.

Однако у 5% образцов раковых клеток вообще не было обнаружено драйверных мутаций. Это означает, что точное место критического излома генетического кода еще предстоит установить.