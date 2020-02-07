Войска Асада едва не сбили пассажирский самолет: Россия обвинила в этом Израиль
Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Минобороны РФ, пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта.
Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков.
Лайнер совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".
Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.
Конашенков сказал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет "воздух - земля", сказал он.
В ходе отражения удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.
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