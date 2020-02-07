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Espreso.tvОбществоВойска Асада едва не сбили пассажирский самолет: Россия обвинила в этом Израиль

Войска Асада едва не сбили пассажирский самолет: Россия обвинила в этом Израиль


фото: aerospace-technology
Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с обвинениями в адрес Израиля после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ, пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта.

Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков.

Лайнер совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.

Конашенков сказал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет "воздух - земля", сказал он.

В ходе отражения удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.

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