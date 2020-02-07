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Espreso.tvОбществоВ Вышгородском горсовете произошла драка с пистолетом и ножом

В Вышгородском горсовете произошла драка с пистолетом и ножом


фото: facebook.com/VyshgorodPolice
На сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя

Об этом сообщает местная полиция.

Во время проведения сессии Вышгородского городского совета возник конфликт между депутатом городского совета и местным жителем, который перерос в драку.

У одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож.

Прибыв на место происшествия, полицейские Вышгородского отдела полиции установили участников конфликта, обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 125 УК Украины (легкое телесное повреждение-по заявлению одного из участников конфликта).

 

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