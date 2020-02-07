В Вышгородском горсовете произошла драка с пистолетом и ножом

7 февраля, 2020, 17:36

На сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя

Об этом сообщает местная полиция.

Во время проведения сессии Вышгородского городского совета возник конфликт между депутатом городского совета и местным жителем, который перерос в драку.

У одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож.

Прибыв на место происшествия, полицейские Вышгородского отдела полиции установили участников конфликта, обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 125 УК Украины (легкое телесное повреждение-по заявлению одного из участников конфликта).