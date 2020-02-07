В Украине из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях
7 февраля, 2020, 08:15
Из-за порывов ветра и налипания мокрого снега в Украине по состоянию на 7:00 пятницы, 7 февраля, без электроснабжения остаются 203 населенных пункта
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Одесской области обесточены 100 населенных пунктов, в Херсонской области - 40, в Днепропетровской - 16, в Николаевской - 11, в Черновицкой - 11, в Запорожской - 9, в Кировоградской - 9, в Донецкой области - 7.
Сейчас бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов.
Накануне, 6 февраля, сообщалось о 600 населенных пунктах, оставшихся без электричества из-за непогоды.
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