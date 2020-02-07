В Полтаве 18-летняя девушка застрелила 64-летнего инструктора в тире
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.
"Сегодня, 7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор. Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра ", - говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.
Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.
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