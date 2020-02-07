В НБУ рассказали, какие товары больше всего подешевели из-за укрепления гривны

7 февраля, 2020, 13:18

Наибольший эффект укрепления гривни привело на товары, импортируемые или на отечественные товары и услуги, для которых используется импортируемая сырье или комплектующие

Об этом речь идет в инфляционной отчете Нацбанка .

"Так, согласно оценкам НБУ, доля таких товаров и услуг составляет более трети общей потребительской наборе. Например, согласно данным Госстата, в отечественной розничной сети доля продаж обуви, произведенной за пределами Украины, за 9 месяцев 2019 достигала почти 95%, одежды - 92%. Неудивительно, что цены за этой группой снизились - на 2.3% в годовом выражении в декабре. Другая группа товаров - предметы длительного пользования (автомобили, бытовая техника и т.п.), которые на внутреннем рынке также в основном представлены импортом. Согласно данным Госстата, цены на эту группу товаров в декабря 2019 году также были на 2,1% ниже, чем год назад, а некоторые из них, такие как цены на автомобили и электронику снизились на 11-12% в годовом выражении " , - пояснили в Нацбанке.

Также в 2019 году значительно подешевели энергоресурсы. Хотя удешевления природного газа прежде всего можно объяснить существенным снижением цен на европейском рынке, ревальвация национальной валюты существенно усилила этот эффект.

Укрепление гривны мало двойной эффект на цены на топливо - снизилась стоимость нефтепродуктов в гривневом эквиваленте и уменьшилась доля налогов в структуре цены (акцизы на топливо установлены в евро), добавили в Нацбанке.

"Через определяющее воздействие факторов ревальвация гривны в меньшей степени влияет на цены продуктов питания и стоимость услуг. Так, цены на первые прежде всего зависят от урожая сельскохозяйственных культур в Украине, а львиной составляющей себестоимости других являются расходы на оплату труда. В то же время цены на часть товаров и услуг и этих категорий существенно реагируют на изменение обменного курса. За год подешевели рис, оливковое масло, сельдь, сухофрукты, которые в значительной степени представлены импортом. Замедлился рост цен на услуги кинотеатров, интернета, стоматологические услуги, аренду жилья, туристические услуги (стоимость последних двух услуг тесно коррелирует с обменным курсом) ", - говорится в документе.