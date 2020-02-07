В Минобразования отреагировали на идеи Сийярто об изменениях в закон о среднем образовании
Объяснения министра Анны Новосад опубликовала пресс-служба МОН.
Как сообщалось, во время визита в Киев Сийярто заявил, что Украине стоит изменить языковые нормы только что принятого закона о среднем образовании, однако не стал детализировать, какие именно изменения ожидает венгерская сторона.
По словам руководительницы Минобразования, на встрече он предложил две новации:
- приравнять венгерский язык к языку коренного народа,
- увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".
Первая инициатива не впервые звучит в предложениях Будапешта, она неоднократно отклонялась Киевом, и сейчас МОН остается противником этих изменений. "Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - заявила Новосад.
Также в министерстве отвергли вторую идею Сийярто как нереальную: "Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю. Именно к такому результату может привести такая инициатива", - пояснили в Минобразования.
Новосад добавила, что идея венгерского министра об увеличении нагрузки несет "угрозу для здоровья детей (обучающихся в школах с преподаванием на языках меньшинств)".
Анна Новосад также в принципе не поддержала идею Сийярто по изменению процентов преподавания на государственном языке в венгерских школах. "Закон "О среднем образовании", с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском языке. Какие предметы изучать на государственном языке - решение школы. Это оптимальный вариант", - заявила министр.
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