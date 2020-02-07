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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО


фото: mil.gov.ua
Базы построят в Луганской и Донецкой областях

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает пресс-служба Минобороны.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке ", - сказал Загороднюк.

Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

 

 
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