В Киеве введут новую систему фиксации нарушений ПДД

7 февраля, 2020, 16:03

Киевский городской совет поддержал идею сотрудничества с частной фирмой для внедрения новой системы фиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Город Киев через год-два может получить современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. При этом, на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекта за счет капитала инвестора", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

По ее словам, внедрение этой системы позволит уменьшить количество ДТП в городе и исключить человеческий фактор при выявлении фактов нарушений ПДД, а также будет способствовать сокращению травматизма и смертности на дорогах и улицах Киева.

"Возмещение средств инвестора в создание объекта будет происходить только после того, как собственно объект будет введен в эксплуатацию и путем его использования начнут предоставляться соответствующие услуги", - добавила Мельник.

На момент подачи инициативы стоимость проекта составляла около $ 24 млн.

Система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранение и систему передачи данных в автоматическом режиме. Все зафиксированные нарушения правил дорожного движения через специальные каналы связи будут передаваться в дата-центр и прорабатываться инспекторами Национальной полиции.