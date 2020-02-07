В Киеве произошел пожар на СТО, сгорело несколько машин

7 февраля, 2020, 12:51

В пятницу, 7 февраля, в Оболонском районе Киева произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Возгорание возникло по адресу ул. Резервная, 14 Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место вызова и смогли быстро потушить пожар в помещении СТО.

Площадь возгорания составляла 100 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет, однако огонь уничтожил или повредил несколько автомобилей, которые находились в помещении и на улице возле СТО.