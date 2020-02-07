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Espreso.tvОбществоВ Киеве Opel сбил курьера Uber Eats

В Киеве Opel сбил курьера Uber Eats

В Киеве произошло ДТП с пострадавшим при участии скутериста

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Шевченковском районе столицы на улице Сечевых Стрельцов водитель Opel Astra, двигаясь со стороны центра, сбил скутериста на мотороллере, который поворачивал с Вознесенского спуска. Скутерист оказался курьером одной из служб доставок Uber Eats.

После столкновения прохожие сразу же вызвали скорую помощь, и пытались самостоятельно помочь парню. По прибытию медиков, курьер был госпитализирован с ушибами позвоночника.

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