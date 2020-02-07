В Киеве Opel сбил курьера Uber Eats
7 февраля, 2020, 22:44
В Киеве произошло ДТП с пострадавшим при участии скутериста
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В Шевченковском районе столицы на улице Сечевых Стрельцов водитель Opel Astra, двигаясь со стороны центра, сбил скутериста на мотороллере, который поворачивал с Вознесенского спуска. Скутерист оказался курьером одной из служб доставок Uber Eats.
После столкновения прохожие сразу же вызвали скорую помощь, и пытались самостоятельно помочь парню. По прибытию медиков, курьер был госпитализирован с ушибами позвоночника.
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